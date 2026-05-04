Baja en la producción de mango puede estancar la economía: Alcaldesa de Rosario

ROSARIO._ Ante la baja producción de mango que se visualiza en la presente temporada, la Alcaldesa Claudia Liliana Valdez Aguilar manifestó que podría darse un estancamiento en la economía por lo que se requiere un plan de reactivación.

Esto ante la cadena de empleos que representa la producción de mango tanto para la exportación como la industria.

“(Puede propiciar) Estancamiento de la economía. Sí lo estamos revisando, estamos viendo; parece ser que la temporada de camarón hoy va a estar mejor pero pues ahora el mango pues está con estas situación”, dijo.

Sostuvo que es una situación que se está revisando, al reconocer que se siente la economía lenta en todos los sectores.

“Se siente la economía lenta, se siente en todos los sectores, no es la misma pero pues sí tenemos que trabajar en un plan de reactivación pero yo creo que a nivel federal y Estado para poder apoyar a lo municipios porque yo creo que es importante el trabajo que realicemos en conjunto todos”.

A pesar de lo anterior, negó que se tenga una evaluación del impacto económico que se espera tenga el municipio.

Valdez Aguilar indicó que se estaba a la espera de que concluya el proceso con los maiceros del norte, e iniciara la temporada de mango para exponerlo ante la autoridad estatal.

“No (se ha dado la gestión), nosotros estamos esperando porque todavía no empieza esa, es por temporadas, estamos viendo y revisando para trabajar en conjunto con ellos (productores)”, afirmó.

Valdez Aguilar dio a conocer que ya se trabaja en determinar de qué forma se puede apoyar al sector primario.

“Ya se está trabajando en ver qué tipos de apoyos se les puede dar, pero no depende de mí, se tiene que gestionar ante la Secretaría de Agricultura y ver la Federación”, dijo.

Indicó que en lo que respecta a las familias que dependen de la actividad se está buscando apoyar con despensas, pero se requiere generar un padrón con los trabajadores que permanecen en el municipio.

Reconoció que el personal de campo se ha mantenido hasta el momento con la producción de hortalizas, misma que ya está finalizando y su esperanza era la de moverse al ciclo del mango.