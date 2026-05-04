Baja floración no sólo afecta a mangueros sino que la economía del sur va a estar afectada gravemente: AARB

ROSARIO._ Ante la baja floración y el poco amarre de fruta que se ve en las huertas de mango este fenómeno no sólo afecta a los productores sino que también a la economía del sur de la entidad, aseguró Mauricio López Quevedo.

“¿Qué implica que tengamos esta baja floración?, pues que va a haber menos fuentes de empleo, menos activo circulante ahí en las calles, entonces la economía en general sí va a estar afectada gravemente”, explicó el presidente de la Asociación de Agricultores del Río Baluarte.

La temporada de este año inicia a finales de abril o principios de mayo y se extiende por alrededor de cuatro a cinco meses, generando derrama económica en este y otros municipios de la zona sur.

La floración registrada este año en las huertas de mango no supera del 35 por ciento, una situación que en la región no se había tenido un precedente.

“La gran parte del volumen de las personas del mango pues sí se van a ver afectadas por esta baja producción”.

Al no haber fruta, López Quevedo indicó, afecta a una gran cadena detrás de la producción de mango y exportación que inicia con el productor, pues implica empleos desde el personal de campo hasta las plantas tanto de empacado de mango fresco como de mango deshidratado.

“La industria del mango es muy amplia... Es corte, transporta de huerta a empaque, el empacado ahí implica mucha mano de obra, muchos insumos, cartón, tarimas, el transporte a frontera”, expuso.

De la mano de la industria, sostuvo que también están los insumos, lo que traduce a un negocio millonario, aunque para los productores les toca una mínima ganancia en esta cadena.

Ante esta situación reconoció que sería difícil determinar cuánto recurso no llegará a los municipios ya que hay muchas fuentes de empleos o ingresos indirectos, entre los que mencionó comedores, renta de cuartos, fletes de transporte de personal, o impuestos que se pagan por la movilización de la fruta.

“Es una cadena que te mueve toda la economía del Municipio, entonces es muy complicado sacar una estadística de cuánto estaríamos dejando de dinero circulante que habría en la zona a causa de la baja producción”.

Esto se suma a una situación complicada que ya vive la región y la entidad, añadió, por la inseguridad y la falta de créditos.

“De hecho la crisis económica desde mi punto de vista ya la estamos viviendo, desde temas de inseguridad, temas de economía, se siente en el municipio que estamos un poco golpeados, independientemente a lo del mango ya hay un estancamiento económico en la zona”, lamentó.

Desafortunadamente, añadió, otro indicador es el que no hay líneas de créditos para el sector primario ya que se percibe como un negocio de alto riesgo.