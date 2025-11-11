$!Bajas ventas empeoran situación de locatarios en Mercado Miguel Hidalgo, en Escuinapa

ESCUINAPA._ Desde hace meses las ventas están bajas y la situación ya ha empeorado, indicaron locatarios del Mercado Miguel Hidalgo.
El municipio, depende en gran medida de trabajos de temporada y hoy lo que puede mejorar la situación es la temporada agrícola de comunidades del valle, señalaron.
“Las ventas han ido desmereciendo últimamente, más de dos meses así... Ahorita estaríamos esperando que empiece a trabajar el valle, ya empezaron a plantar”, dijo el carnicero Francisco Aguilera Rojo.
Empezando la temporada agrícola, van iniciando y eso considera que se verá reflejado en diciembre que empiezan los cortes de las hortalizas.
En el caso de su giro, ha sido difícil todo el año pero más los últimos dos meses en que después de matar dos reses por semana, hoy son dos, pero en otros años eran hasta 7 reses.
“Yo confío en que la otra semana ya se verá movimiento, ya empezaron a plantar y ya la gente compra para lonches, que la machaca, que el tomate y así se empieza a mover”, expreso Mayra Ramírez, vendedora de frutas y verduras.
En su caso las ventas han bajado en un 30 por ciento, considera, coincide que no ha sido un buen año.
Por su parte, Ernesto Castro indicó que se ha tenido una disminución de ventas de alrededor del 50 por ciento.
“Hay rachitas buenas y es de dónde nos mantenemos se puede decir.... Si ha bajado un 50 o 60 por cientos las ventas”, dijo.
Desde que las lluvias aumentaron y se retraso el proceso de siembra es cuando considera que las ventas empezaron a disminuir, pues no hay dinero circulando por la falta de trabajo.