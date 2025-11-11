$!Bajas ventas empeoran situación de locatarios en Mercado Miguel Hidalgo, en Escuinapa

ESCUINAPA._ Desde hace meses las ventas están bajas y la situación ya ha empeorado, indicaron locatarios del Mercado Miguel Hidalgo.

El municipio, depende en gran medida de trabajos de temporada y hoy lo que puede mejorar la situación es la temporada agrícola de comunidades del valle, señalaron.

“Las ventas han ido desmereciendo últimamente, más de dos meses así... Ahorita estaríamos esperando que empiece a trabajar el valle, ya empezaron a plantar”, dijo el carnicero Francisco Aguilera Rojo.

Empezando la temporada agrícola, van iniciando y eso considera que se verá reflejado en diciembre que empiezan los cortes de las hortalizas.

En el caso de su giro, ha sido difícil todo el año pero más los últimos dos meses en que después de matar dos reses por semana, hoy son dos, pero en otros años eran hasta 7 reses.

“Yo confío en que la otra semana ya se verá movimiento, ya empezaron a plantar y ya la gente compra para lonches, que la machaca, que el tomate y así se empieza a mover”, expreso Mayra Ramírez, vendedora de frutas y verduras.