MAZATLÁN._ El incendio registrado en la sierra del municipio de Concordia la tarde de este martes está controlado, bajó mucho el riesgo de que el poblado de Loberas pudiera ser afectado por el fuego, manifestó el delegado del Instituto Estatal de Protección Civil en la Zona Sur de Sinaloa, Óscar Roberto Osuna Tirado.

”Podemos decir que está controlado ya, el poblado de Loberas ya el riesgo bajó mucho para el tema de que pudiera verse afectado, ya está trabajando aquí Sedena, Marina, Guardia Nacional, Bomberos Veteranos, Bomberos Mazatlán, Protección Civil Mazatlán, Protección Civil Escuinapa, Protección Civil del Estado, (son unos 100, 150 elementos) más o menos”, agregó Osuna Tirado en entrevista telefónica la tarde de este martes.

Dijo desconocer qué fue lo que originó este incendio que dañó a alrededor de 100 hectáreas de vegetación, afortunadamente no hubo afectaciones en viviendas, pero por precaución fueron evacuadas familias de unas 15 viviendas, unas 35 personas en total.

”(Fueron evacuadas) 16 viviendas, 35 personas, cruzando la carretera hay otras casas, ahí se resguardaron”, añadió Osuna Tirado.

Reiteró que hasta el momento el incendio está controlado, pero se está trabajando para hacer una línea contrafuegos para evitar que las llamas brinquen hacia otro lado y se vayan a otro poblado.

”Se está trabajando en una línea de contrafuegos para evitar que brinque hacia otro lado y se vaya hacia algún otro poblado, Loberas es lo más cercano al incendio”, informó.

Aunque dijo no tener a la mano el dato de cuándo inició el incendio, también manifestó que no se interrumpió la circulación vehicular tanto en la Carretera 40 Matamoros-Mazatlán como el la Autopista Mazatlán-Durango, las cuales están abiertas al tránsito vial.

Por su parte la Secretaría de Bienestar y Desarrollo Sustentable de Sinalaa dio a conocer este martes en un comunicado de prensa que el incendio forestal que se presentó en una zona de la sierra de Concordia ya está controlado, más no liquidado.

La titular de esa dependencia, María Inés Pérez Corral, añadió que desde que el incendio inició el fin de semana se aplicó el protocolo de prevención y control de forma interinstitucional, logrando así realizar las brechas contrafuegos necesarias y la aplicación de acciones para apagarlo lo antes posible.

”Ahorita el fuego ya está controlado, porque se hicieron las líneas negras, las brechas cortafuego que debe de estar para que no se propague más, está controlado, más no liquidado, debo decir, decimos controlado porque ya no va a llegar a las casas, ya no va a pasar por ahí, porque con esas brechas cortafuegos ya no va a avanzar”, añadió Pérez Corral.

El poblado de Loberas cuenta con unas 20 viviendas, cinco están deshabitadas y las otras 15 fueron evacuadas.Dicho poblado está ubicado en el kilómetro 185 de la Carretera 40 Matamoros-Mazatlán, en lo que se denomina la carretera libre Mazatlán-Durango, los otros poblados cercanos a Loberas son El Batel y El Palmito, este último ya en los límites con el estado de Durango.