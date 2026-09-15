$!Bajo un fuerte dispositivo de seguridad realizarán Grito de independencia en Rosario

Los elementos resguardaron los accesos a la zona de la plazuela municipal Gabriel Leyva y el Palacio Municipal.

EL ROSARIO._ Con presencia de elementos de La Marina, Ejército Mexicano, Guardia Nacional y Policía Estal y Municipal, se dio inicio al evento del Grito de Independencia en Rosario.

Tanto abordo de patrullas como también entre los ciudadanos que acudieron para presenciar la celebración patria.

Representantes de las diferentes corporaciones de seguridad se presentaron además en el palacio con la Alcaldesa Claudia Valdez, durante su arribo.

“Somos un total, casi de unos 200 elementos aproximadamente incluyendo seguridad pública local entre marina con personal de la defensa, de SEMAR, de la Guardia Nacional y de la Secretaría de Protección Ciudadana”, expuso Martín Roberto, director de Seguridad Pública.

Manifestó que hasta el momento no se han registrado incidentes y estimó que se cuenta con la presencia de alrededor de 700 asistentes. Reconoció que la ciudadanía agradece el refuerzo de seguridad que brinda la presencia de los tres niveles de gobierno.

Pese al contexto de inseguridad que ha vivido la región en los últimos días, la ceremonia ha contado con asistencia ciudadana.