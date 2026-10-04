$!Bajo un fuerte dispositivo de seguridad se lleva a cabo la Fiesta Patronal de la Virgen del Rosario

EL ROSARIO._ Con la presencia de elementos de La Guardia Nacional, Ejercicio Mexicano, Policía Estatal y Seguridad Publica en torno al santuario, se realizó la fiesta patronal de Nuestra Señora del Rosario en su edición 295.

De acuerdo a la entrevista concedida a Noroeste, el presente del Patronato Pro Festividad, Ricardo Ledezma Cortéz, se giró un oficio a La Guardia Nacional para que brindará el apoyo principalmente durante la procesión solemne.

Desde temprana hora se registraron los rondines en la zona de la fiesta religiosa con sede en la cabecera municipal.