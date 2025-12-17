Balaceras en Escuinapa obligan a alcalde a pedir resguardo en casas y suspender actividades

CULIACÁN. _ El alcalde de Escuinapa, Víctor Manuel Díaz Simental, exhortó a la población a resguardarse en sus domicilios y evitar salir de casa hasta nuevo aviso, luego de las balaceras registradas la mañana de este martes en colonias de la periferia del municipio.
En declaraciones a medios, el munícipe señaló que el llamado principal de las autoridades es priorizar la seguridad de la ciudadanía ante la situación que se vive. “A lo que estamos convocando es a resguardarse y evitar salir de casa hasta nuevo aviso”, expresó.
Díaz Simental informó que en Palacio Municipal labora únicamente personal mínimo, ya que una gira de trabajo programada fue suspendida debido a los hechos violentos.
Reconoció que, si bien este tipo de incidentes no se habían presentado previamente dentro de la ciudad, la problemática ya alcanzó zonas periféricas. “Puede decirse que ya nos llegó a la zona urbana el problema; es la periferia, pero ya llegó”, externó.
El alcalde indicó que hasta el momento no cuenta con un informe claro sobre los daños ocasionados, por lo que dijo desconocer la veracidad de versiones relacionadas con la suspensión del servicio de energía eléctrica en colonias como El Roblito e Insurgentes.
Finalmente, señaló que las autoridades están enfocadas en atender la seguridad pública y pidió cautela ante la difusión de información no confirmada. “Esperemos que también sea una fake news”, puntualizó.