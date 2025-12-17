Balaceras en Escuinapa obligan a alcalde a pedir resguardo en casas y suspender actividades

CULIACÁN. _ El alcalde de Escuinapa, Víctor Manuel Díaz Simental, exhortó a la población a resguardarse en sus domicilios y evitar salir de casa hasta nuevo aviso, luego de las balaceras registradas la mañana de este martes en colonias de la periferia del municipio.

En declaraciones a medios, el munícipe señaló que el llamado principal de las autoridades es priorizar la seguridad de la ciudadanía ante la situación que se vive. “A lo que estamos convocando es a resguardarse y evitar salir de casa hasta nuevo aviso”, expresó.

Díaz Simental informó que en Palacio Municipal labora únicamente personal mínimo, ya que una gira de trabajo programada fue suspendida debido a los hechos violentos.