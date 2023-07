López Hernández manifestó que habrá justicia en México y la Suprema Corte de Justicia de la Nación se llamará Suprema Corte Justa y los ministros no tendrán sueldos muy elevados.

”Es un gusto venir aquí y ver cómo se trabaja la tierra, con que dedicación, con que amor, con que inteligencia. Apoco ustedes creen que no vamos a presumir la Presa Santa María, agua para todos, distrito de riego para que ustedes sigan haciendo producir el campo y que sepan allá en China y en Estados Unidos que el tomate, que el mango, que la fruta, que la cebolla, que el maíz que se están comiendo es de aquí de Sinaloa”.

“Le digo a Rubén: ‘Yo te voy a ayudar’, porque ya estamos hartos de que se estigmatice, se señale injustamente a Sinaloa y a los sinaloenses, que no se equivoquen esos, ustedes son un pueblo noble, trabajador, dedicado que han construido mucho no nada más en Sinaloa sino fuera de México”, manifestó.

En su mensaje en la explanada frente al Palacio Municipal de El Rosario, que se realizó entre las 11:30 y las 12:30 horas de este sábado, el aspirante a la candidatura presidencial por Morena, junto con los partidos del Trabajo y Verde Ecologista de México, reiteró que eso es Sinaloa.

“Hay mucho Sinaloa, a este Sinaloa vamos a seguir apoyando a nuestro hermano Rubén Rocha, gran Gobernador, y aquí se los digo para que no se les olvide, estemos donde estemos sin duda los sinaloenses van a contar conmigo, con nosotros, porque ellos son nuestro ejemplo y vamos a cuidarles, así es que ya no le crean a esos que andan diciendo como dijo Pedro Infante: ‘Si te vienen a contar cositas malas de mí, diles a todos que yo no fui’, y era de acá de Sinaloa, ¿no?”, continuó.

“A Sinaloa se le respeta y se le quiere y a los sinaloenses también”.

López Hernández realizó este sábado una visita a El Rosario, donde además de la asamblea informativa visitó una empacadora de mangos y posteriormente viajó a Escuinapa donde en la plazuela, también frente al Palacio Municipal, encabezó otra asamblea informativa.

Posteriormente continuó hacia Acaponeta y a Tepic, Nayarit, en busca de ser nombrado coordinador nacional de los comités en Defensa de la 4T.