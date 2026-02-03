$!Bendicen en Rosario la primer capilla de adoración perpetua

EL ROSARIO._ Con la bendición de la capilla de adoración perpetua se convierte en la primera en su tipo en Rosario, y la tercera de la Diócesis de Mazatlán, aseguró el párroco Porfirio Langarica Escobedo. Las otras dos capillas este perfil contemplativo, indicó el sacerdote, se encuentran en parroquias del puerto de Mazatlán.









Fue con el Santuario de Nuestra Señora del Rosario, en punto de las 17:00 horas se dio inicio con la misa para dar paso a la procesión solemne con Jesús Eucaristía para recorrer algunas calles hasta llegar a la nueva capilla. “Vamos a enseñarnos a ser adoradores contemplativos... Todos han tenido experiencia de amor desde que empieza de tener una amistad más especial que pasaban las horas y no las sentían así será en la capilla con nuestro señor”, dijo.

Agradeció el que cada uno de los fieles pusiera su granito de arena para que fuera una realidad capilla de adoración perpetua, la cual tuvo un costo aproximado al millón de pesos. ”Dios les multiplique todo lo que han dado y el granito de arena que han puesto para está capilla. Ahí va estar Jesús, ahí esperándonos, para quien quiera ir espontáneamente”. Enfatizó en la importancia de que la capilla cuente con adoradores a todas horas y todos los días debido a la presencia de Jesús Eucaristía.

“Esa es la regla de oro que el señor Jesús nunca debe de estar sólo”, argumentó. Sobre la visita del Obispo Mario Espinosa, quién durante la fiesta de la Virgen del Rosario se comprometió estar en la bendición de la capilla, indicó que por compromisos pastorales no le fue posible pero acudirá el 21 de febrero para realizar confirmaciones y bendecir la capilla.