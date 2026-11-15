$!Beneficencia Pública y DIF entregan lentes a 150 personas de Rosario

EL ROSARIO._ Con el propósito de acercar servicios de salud visual a las familias rosarenses, Beneficencia Pública de Sinaloa el Sistema DIF local, realizó la entrega de lentes de armazón monofocales y bifocales en beneficio de 150 personas, entre adultos mayores, niños y adolescentes. Esta acción permitió beneficiar a habitantes de distintas comunidades y de la cabecera municipal, contribuyendo a mejorar su calidad de vida mediante una mejor visión, así como a reducir los gastos que representa la adquisición de estos apoyos para la economía familiar.







Durante el evento, la directora de DIF Rosario, Karla Mariel Peraza Hernández, agradeció el respaldo de la Beneficencia Pública de Sinaloa y reiteró el compromiso de continuar trabajando de manera coordinada para acercar más apoyos a quienes más lo necesitan. “Agradecemos a la Beneficencia Pública por atender las solicitudes de nuestro municipio y contribuir al bienestar de las familias rosarenses. Desde DIF seguiremos trabajando en equipo para gestionar más apoyos. Asimismo, nuestra presidenta municipal, Claudia Liliana Valdez Aguilar, nos ha encomendado mantener las gestiones necesarias para que estos beneficios lleguen a quienes más los necesitan”, expresó.





