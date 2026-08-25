$!Benjamín pone en alto a El Rosario al ser galardonado con el Reconocimiento Estatal a la Juventud 2026

El evento tuvo como sede el Museo de Arte de Sinaloa (MASIN) en el municipio de Culiacán, a las 11:00 horas, donde se reunieron las y los 27 jóvenes galardonados de distintos municipios de la entidad, quienes fueron distinguidos por sus trayectorias, talento y aportaciones en beneficio de sus comunidades en diferentes ámbitos, como el social, cultural, artístico, científico y deportivo, entre otros.

El joven rosarense Benjamín Mendoza Raya recibió una distinción por parte del Gobierno del Estado de Sinaloa, a través del Instituto Sinaloense de la Juventud (ISJU), al obtener la categoría de destacado municipal del Reconocimiento Estatal a la Juventud “Rafael Buelna Tenorio”, en su XX edición.

Con tan solo 21 años de edad, Benjamín fue distinguido por su destacada trayectoria nacional e internacional en karate, con participación en Olimpiadas Nacionales, Juegos Nacionales Conade, Universiadas Nacionales y diversos campeonatos y torneos nacionales, representando a Sinaloa en competencias de alto nivel.

Gracias a su gran labor, el joven se hizo acreedor al reconocimiento, acompañado de un incentivo económico de 5 mil pesos para continuar con sus proyectos.

En el presídium estuvieron presentes Francisco Javier Barrón Aguayo, secretario de Bienestar y Desarrollo Sustentable; diputada Karina Isabel Franco Meza, presidenta de la Comisión de Juventud, Cultura Física y el Deporte del Congreso del Estado; Saúl Gerardo Meza López, director del Instituto Sinaloense de la Juventud; y la ganadora y ganadores estatales quienes acompañaron a las y los jóvenes galardonados durante esta ceremonia.

Durante su participación director del ISJU, Saúl Gerardo Meza López, resaltó la importancia de las juventudes para construir un mejor Sinaloa.

“Porque esta historia aún no se termina de contar; esta historia la escriben ustedes, ustedes que tienen ganas de mejorar su entorno y construir una mejor sociedad, porque Sinaloa no volverá a ser el de antes. Juntas y juntos haremos un mejor Sinaloa, un estado con más principios y valores.”

En representación de la Gobernadora, el titular de la Sebides, Francisco Barrón Aguayo, fue el encargado de clausurar el evento.