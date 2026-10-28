$!Bernardo cumple el sueño de llevarle Las Mañanitas en vivo a San Judas Tadeo en Rosario

ROSARIO._ Desde hace 20 años que surgió la capilla de San Judas Tadeo en la cabecera Municipal de Rosario, Bernardo Flores, movido por su devoción, se acercó para ofrendar sus fuerzas en mejoras para la fiesta, desde trabajar en construcción o limpieza, por lo que siempre soñó con poder llevarle Las Mañanitas con música en vivo. Tras poco más de tres años de hacerlo con una bocina, este año lo hizo realidad por medio de sus ahorros y con patrocinios. Precisó que es una devoción que está latente en él desde los 11 años, y que le fue transmitida por su madre, la señora Vicenta Flores Torres.

“Es la fe que intercede por nosotros ante Dios, porque él no es Dios, intercede ante Dios... Lo de Las Mañanitas porque siempre era una bocina o se la cantábamos en público y dije ‘hay que traerle un grupo’”, expuso. Detalló que a pesar de que una serie de malas decisiones le impedían concretar el sueño, hasta ahora que puso su empeño en lograrlo pero sin dejar de participar en los años anteriores. “Este es el primer año en que me toca aportar para el grupo que yo siempre he querido pero nunca tenía oportunidad porque yo andaba en otros rollos y no ajustaba el dinero”, indicó.

Expuso que puso todo su empeño y además del grupo durante Las Mañanitas colocó banderitas, cohetes y un pequeño castillo. Bernardo negó que exista un favor de por medio o manda, tan sólo la súplica constante por sus seres amados quienes lo acompañaron durante la celebración. “Nada más le pido salud y trabajo para mí, para mi familia y que no me falten los míos”, puntualizó.