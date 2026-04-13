Binomios caninos revisan material extraído de mina en Rosario donde buscan a cuarto minero

ROSARIO._ Al cumplirse alrededor de 500 horas, de que el cuarto minero permanece atrapado en mina Santa Fe en Rosario, la Coordinación Nacional de Protección Civil anunció que se realizan múltiples acciones, entre las que se destacó la revisión de material con binomios caninos.

Esto como parte de su reporte diario de los trabajos que se acuerda como parte del Puesto de Comando, que conforman representantes de la mina, Sedena, Secretaría de Marina, Guardia Nacional, Comisión Federal de Electricidad, Protección Civil Sinaloa y voluntarios.

En el comunicado se reportan avances y se definieron las siguientes maniobras para continuar la búsqueda del último minero.

Se precisa además que se retira material de interés en la bocamina dos, el Batallón de Atención a Emergencias de la Sedena mantuvo la revisión del material extraído con apoyo de binomio canino.

Lo anterior a pesar de que tanto autoridades como el representante de la mina han expuesto que prevalece la esperanza de que el último minero que permanece atrapado sea encontrado con vida.

Mientras que en la bocamina uno avanzó el colado del tapón, con apoyo de personal de Secretaría de Marina, Guardia Nacional e IMSSA, bajo coordinación de CFE.