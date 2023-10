Como profesionista, refirió que se desempeñó en medios impresos locales en Mazatlán, pero al darle la oportunidad en la fuente policíaca y no en la de espectáculos, decidió dejarlo.

“Definitivamente creo que yo nací para esto, y doy gracias a la vida por haberlo descubierto, porque no todos tienen ese privilegio”, subrayó.

Sin titubear, Blanca Esthela reconoce que en este oficio no solo ha encontrado su sustento, sino también una pasión de vida.

Blanca Esthela mencionó que fue en 2015 cuando llegó a Guanajuato como turista, para un año después ingresar al mundo de las estatuas vivientes en dicho estado.

“Conocí a mi ex pareja en un festival de cine en Guanajuato, él como artista urbano y yo en plan de turista. Iniciamos una relación y al poco tiempo me invitó a colaborar en festivales y ferias como supervisora de artistas, posteriormente quise ingresar a su gremio por medio de un personaje, y ahí inició la Catrina de Guanajuato”, recordó.

No obstante, detalló que en su primera incursión se vistió de una momia en un sarcófago, la cual tuvo mucho éxito entre los turistas adultos pero no con los niños, porque le tenían miedo, por lo que tiempo después optó por interpretar a una Catrina caricaturesca.

“Fue con un maquillaje muy sencillo para que los niños no tuvieran miedo y tuvo mucho éxito entre adultos y niños, desde entonces soy la Catrina de Guanajuato. Mis catrinas no son clásicas, ni tradicionales, ni garbanceras, me inspiró en mujeres que han dejado un legado artístico importante en el País, así como en el cine mexicano”, explicó.