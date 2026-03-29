$!Brinda Cruz Roja de Mazatlán apoyo en operativo de rescate en mina de Rosario

Cruz Roja Mexicana Delegación Mazatlán se encuentra brindando apoyo en el operativo de rescate tras el derrumbe registrado en la mina Santa Fe, ubicada en la comunidad de Chele, municipio de El Rosario, Sinaloa.
Este operativo se realiza de manera coordinada con Protección Civil en sus niveles municipal, estatal y nacional, contando también con la participación de Sedena, Marina y diversos grupos de rescate, sumando esfuerzos para fortalecer las labores en sitio y avanzar en la atención de la emergencia.
En el lugar participan ambulancias y personal capacitado de las delegaciones de Mazatlán, Escuinapa y El Rosario, trabajando de forma conjunta para salvaguardar la vida de los mineros y brindar atención oportuna.
La suma de capacidades y el trabajo coordinado permiten ampliar las acciones de rescate, manteniendo como prioridad la vida y la seguridad de todas las personas involucradas.