$!Brinda Cruz Roja de Mazatlán apoyo en operativo de rescate en mina de Rosario

Cruz Roja Mexicana Delegación Mazatlán se encuentra brindando apoyo en el operativo de rescate tras el derrumbe registrado en la mina Santa Fe, ubicada en la comunidad de Chele, municipio de El Rosario, Sinaloa.

Este operativo se realiza de manera coordinada con Protección Civil en sus niveles municipal, estatal y nacional, contando también con la participación de Sedena, Marina y diversos grupos de rescate, sumando esfuerzos para fortalecer las labores en sitio y avanzar en la atención de la emergencia.