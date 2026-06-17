Brindarán brigadas del Bienestar diversos servicios a la población de Escuinapa

Las brigadas del Bienestar del DIF Sinaloa brindarán diversos servicios para la población este jueves 18 de junio en Escuinapa.

Estarán presentes en el Gimnasio Municipal de 09:00 a 14:00 horas, y para agilizar los procesos pidieron a la población llevar documentos como la credencial de elector en original y copia, así como la CURP y comprobante de domicilio reciente, se informó a través de un comunicado del DIF.

En las jornadas habrá consultas médicas, psicológicas, terapias de rehabilitación, entrega de lentes y módulos de vacunación.

También se facilitará la solicitud de apoyos funcionales y de movilidad para personas con discapacidad, así como ventanillas especiales para la expedición y corrección de actas de registros civil, así como trámites vehiculares.