ESCUINAPA._ Presunta venta de calificaciones, un acoso sexual a través de palabras, sobreprecios en viajes para realizar prácticas y en uniformes, así como la falta de asesoría educativa adecuado, denunciaron alumnos de la Universidad Tecnologica de Escuinapa.

El Rector de la Universidad Tecnológica de Escuinapa, Juan Manuel Mendoza Guerrero, reconoció que existen estas denuncias contra docentes de la institución.

“La verdad es que acudimos ante usted (Noroeste) por un tema ya de desesperación, de impotencia, de ver que no somos escuchados y aunque se han hecho denuncias formales no se nos da respuesta, los profesores acusados siguen trabajando como si nada”, señaló uno de los alumnos, quien pidió anonimato por temor a represalias.

Señalan que en la UTEsc no hay autoridad que frene la situación y les de certidumbre como estudiantes de que todo estará bien, pues los docentes acusados que son hasta el momento dos profesores y una profesora, afirman que son amigos del rector Juan Manuel Mendoza Guerrero.

“Y sí creemos que son amigos, porque las denuncias se hicieron contra el profesor Almonte ¿y qué pasó? la Rectoría nos respondió dándole un curso para impartir al día siguiente de la denuncia”, señaló otro de los alumnos.

En el caso de presunta venta de calificaciones y acoso a estudiantes mujeres, acusaron al profesor Javier “N”, quien está dando clases principalmente en la carrera de Mantenimiento, pero que se involucra en otras carreras como Agricultura o Gastronomía, manifestaron.

“Tiene que haber acuerdo económico con el profesor, en la evaluación del primer parcial tenías que pagar mil pesos y ponía 8 de calificación, quienes no pagamos redondeó la calificación de 7.9 a 7 para mandarnos a la acción remedial, los costos con él van de los mil a los tres mil pesos”, señaló otro de los alumnos denunciantes.

Las estudiantes que están en sus clases, señalan que cuando piden permiso para ir a comer o a comprar algo, su respuesta es con doble sentido o bien con intención más allá de profesor-alumna, afirmaron.

“Ese profesor además a la hora de hacer viajes académicos, nos menciona un precio y cuando nos damos cuenta de la realidad es que es que lo que están cobrando es un precio mucho mayor al que es, nosotros también estamos con esfuerzo estudiando, viniendo de fuera y eso no es justo”, señaló uno de los alumnos ante Noroeste.

Los alumnos indicaron que se han hecho denuncias, pero no hay resultados, en este no solo está involucrado Javier “N”, sino también Martha “N”, Luis Alberto “N” y hay muchos más.

“La realidad es que no hay orden, a quienes acusamos dicen que son amigos del rector Juan Manuel Mendoza y entonces vamos a buscar el apoyo no lo encontramos, hay alumnos que van con sus padres a hablar con el rector y él les dice que nuestros papás no pueden entrar porque somos adultos”, dijo otro de los alumnos.

Denuncian altos precios de trajes en Gastronomía

En relación a sobreprecios manifestaron que este se da en la carrera de Gastronomía, donde también esta relacionado Javier “N” debido a lazos sentimentales con la coordinadora, por lo que les vendieron trajes que se usan en la carrera profesional pero no adecuados, además que lo hicieron vendiéndolos a un alto costo.

“Le hicimos del conocimiento al Rector y no pasó nada con Gastronomía, una alumna no recibió la asesoría adecuada para su tesis y ante la negativa de la maestra en recibir el trabajo final, ella no se pudo graduar, tiene que esperar un año, el rector dijo que no podía hacer nada porque las calificaciones están en México, para nosotros como alumnos ¿eso es justo? Qué no nos escuchen”, denunció ante Noroeste una alumna.

Como alumnos son el bien humano de la Universidad, no pueden estar viviendo acoso como ocurre en las dos denuncias contra dos profesores, no pueden ser material electoral como se les uso en las pasadas campañas y por ello denunciaron a una maestra y tampoco pueden recursar un ciclo escolar solo porque la maestra consideró que no podía dar una calificación justo antes de graduarse y por no hacer lo que la docente tenía que ser una verdadera asesora de tesis.

Anuncian tendedero para denunciar el acoso

Los estudiantes exhortaron a las autoridades educativas a poner atención, pues el tendedero del acoso lo sacarán a la luz pública y no se colocará más en la Universidad sino en la vía pública.

Los hechos denunciados ante Noroeste por los alumnos fueron corroborados por docentes quienes indicaron que las denuncias se interponen, que los alumnos valientemente aportan hasta pruebas, pero el desencanto llega cuando ve a los docentes estar dando clases en otras carreras.

“Según el Rector saca al maestro acusado, pero es solo unos días, para después regresarlo, aunque este la denuncia, sólo deja que pasen los días y ya que cree que se ha olvidado el profesor vuelve, así está Luis, que tiene mucho con la denuncia de acoso”, dijo uno de los docentes.

Coincidieron que en la Universidad no hay ‘cabeza’ para dirigir, pero tampoco para solucionar, ni a alumnos menos a docentes.

“Los alumnos han presentado pruebas, han hecho las denuncias, pero luego se siente con miedo, porque los acusados siempre dicen ‘soy amigo del rector, a mí no me hacen nada’ y efectivamente así es”, señaló otro profesor.

En el caso de la presunta venta de calificaciones era un rumor de pasillo hasta que con audios se comprobó cómo se piden de mil a tres mil pesos para poder tener la calificación como lo soliciten.

“El profesor Almontes dice que el rector es su amigo y que su amigo firma los títulos, los alumnos en su capacidad de alumnos pues sí temen porque piensan en que les pueden truncar su carrera profesional”, dijo uno de los profesores.

El acoso es palpable, los alumnos los comentan entre ellos, algunos no los denuncian por temor a que el profesor o los profesores que acusan tengan el poder de evitar que terminen una carrera.

Un esfuerzo por estudiar

La UTEsc nació con una misión que era apoyar a alumnos de la zona sur del Estado y del norte de Nayarit, acudir a la institución es un esfuerzo que se hace por alumnos y padres de familia, indicaron los denunciantes. Muchos alumnos son hijos de madres jornaleras que se encuentran solas buscando que sus hijos tengan una carrera profesional.

De ello se aprovechan quienes acosan, agreden o venden una calificación, señalaron, pues denunciar da la posibilidad de dejar trunca la Universidad, pues no hay quién los escuche y los profesores siguen siendo protegidos por la autoridad escolar.

“Lo que se tiene es un grado de cinismo donde el Rector solo propone ‘descansar’ a los maestros en lo que se pasan las cosas, hay denuncias, dos audios donde el profesor solicita dinero, pero nada es suficiente”, señaló otro de los denunciantes.

Sí hay denuncias, pero no los puedo correr, reconoce el rector de la UTEsc

En entrevista con Noroeste, el rector de la Universidad Tecnológica de Escuinapa, Juan Manuel Mendoza Guerrero, reconoció que existen por lo menos tres denuncias contra docentes de la institución por presunción de acoso, venta de calificaciones o servicio y el uso de los alumnos en temas electorales.

”Sí, tenemos conocimientos de esas denuncias, tenemos una denuncia, una queja vamos a decir, que se mete al departamento jurídico, y efectivamente lo que usted dice, es por esas dos razones, la razón de una presunción de acoso y una presunción de venta de servicio, vamos a decir del profesor, lo cual es ilegal, pero estamos a nivel, este de que apenas entró la semana pasada esta queja por parte de los estudiantes, y es sobre este profesor que usted menciona (Almontes), reconoció Mendoza Guerrero en entrevista con Noroeste el pasado jueves 27 de junio en las instalaciones de la UTEsc.

”Y está en curso la investigación, esta investigación como usted podrá saber, pues tiene sus pasos, primeramente se llama a las partes a declarar, las partes declaran en departamento jurídico y esto se turna a este al Órgano Interno de Control, que en este caso es la Secretaría de Transparencia del Gobierno del Estado, y ellos determinan qué es la procedencia, investigan más, piden más datos, y nosotros coadyudamos en aportar todas las, por lo pronto el profesor está separado, está desaparedo de sus actividades, actividades académicas, frente al grupo, precisamente, mientras que corre la conformación del expediente al interior de la Universidad”.

El Rector de la Universidad Tecnológica de Escuinapa dio a conocer que el profesor no dio ningún curso y que está separado.

”No está dando ningún curso, está separado el profesor ahorita, el más el profesor ni tan siquiera viene a la Universidad, le hemos pedido que se retire”, afirmó.

”Obviamente que está suspensión es parcial, porque yo no puedo, yo no soy quien juzga la veracidad o no veracidad de esta parte, sino nosotros integramos estos expedientes, pero por lo pronto no está frente a los grupos”.

Las denuncias se hacen en la Unidad de Transparencia de Gobierno del Estado, manifestó, estas denuncias van lentas pues se empieza a investigar, piden datos y otras cosas para ir integrando la investigación.

Los dos profesores acusados están separados de las aulas, mientras se integran los expedientes, como es el caso de otro profesor que desde hace meses tiene la denuncia.

“Es casi el mismo caso, no, se apellida Bojórquez con q, y él en su momento se integró también la, la, el expediente, en término de las prueblas y las quejas de los estudiantes, y las pruebas, digamos la defensa del propio profesor, y se turnó al Órgano Interno de Control también, pero debo decir que sí fue separado, cuando decimos separado, no quiere decir que está corrido de la Universidad porque no podemos correrlo, puesto que no está juzgado, está en profesor, incluso ahora mismo está en proceso todavía porque esto lleva tiempo, el tiempo y el ritmo no lo ponemos nosotros, lo pone en este caso la Secretaría de Transparencia”, afirmó.

Los docentes continúan recibiendo su salario, aunque estén separados de las aulas, pero sí realizan trabajos para la Universidad y no los puede despedir porque lo acusarían de un cese injustificado, manifestó.

”Él es profesor, es profesor todavía, cuando se dice separación, nosotros lo que hicimos fue separarlo mientras que integramos la carpeta de manera interna, ya jamás dio clases frente al grupo que se estaba quejando, eso por cuestiones elemental, este, de entendimiento, no lo ponemos frente al grupo, pero yo tengo que ponerlo a trabajar toda vez que él está cobrando un salario, tengo que estarle pagando el salario porque no es cosa juzgada, no es cosa que diga, un alumno venga y te diga: sabes qué, me está acosando y aporte, vamos a decir, cierta pruebas, y yo como juez de hierro le corto la cabeza, lo corro y lo indemnizo, no es así”, recalcó.

¿En estos casos, usted no le puede pedir celeridad a la Unidad de Transparencia o por qué no existe un Órgano Interno de Control? Se le preguntó.

El Rector indicó que la Unidad de Transparencia tiene su propio ritmo de trabajo y lo que esperan es que sea esta dependencia del Estado quien juzgue los hechos.

Y en el caso del OIC no se tiene constituido porque están esperando a que la Secretaría de Transparencia, quien elige junto con ellos a quienes estarán en este organismo, decidan cuándo será.

”Sí actuamos, desde el primer día que ellos ponen la denuncia, separamos al profesor, y ya ese profesor jamás les da clases otra vez, ese profesor tratamos de que no les de clases, ahora, de que ese profesor va a quedar despedido, no, porque yo no puedo despedir a ese profesor hasta que esté la resolución por parte del órgano que le corresponde dar una solución, por qué, porque ese profesor entonces me acusa a mí, de un despedido injustificado y eso obviamente, en un juicio hay que darle oportunidad a las dos partes para que aporten la prueba y el otro la defensa”, señaló.

Mendoza Guerrero indicó que en cuanto a lo que según los docentes acusados señalan de que son amigos, en su caso no lo considera así pues él es la autoridad de la institución y solo son compañeros de trabajo.

“El Rector no tiene amigos, tiene compañeros de trabajo, no pueden tener ese tipo de relaciones porque soy una autoridad, que ellos te saluden, te den una deferencia no lo puedo evitar”, dijo el también investigador jubilado de la UAS.

No tolera acoso, corrupción, que es la venta de calificaciones ni cualquier conflicto de interés, indicó.

En cuanto a la denuncia de la carrera de Gastronomía indicó que efectivamente sí le comentaron un problema en esa carrera, pero no recuerda de que se trataba, pero pudo ser de los uniformes, los cuales se compran de manera externa a la UTEsc y lo mejor sería que los docentes no entraran en esa dinámica de vender o comprarlos porque pueden darse malentendidos, como probablemente fue el caso.