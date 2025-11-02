$!‘Brotan’ quejas sobre limpieza y seguridad en panteón municipal de Rosario

EL ROSARIO._ Basura, escombros, tumbas inundadas, falta de contenedores y robos, son las principales inconformidades de parte de familiares y visitantes del panteón San Juan, en la cabecera municipal de Rosario.

Esto, a pesar de que el Ayuntamiento en su página oficial difundió que la Alcaldesa Claudia Valdez realizó una supervisión personal en el panteón previo a la celebración de Día de Muertos.

“Vamos llegando al panteón el mero Día de Muertos y al entrar, que es donde se debe de ver mejor, por un lado de la pila ni siquiera tentaron. Yo sé que tenemos que limpiar cada duelo su tumba, abajo lo que está enmontado el Gobierno municipal debe de hacerlo, eso creo yo. Se agarraron en pintar, en decorar, pero lo que es sucio no lo hicieron”, expuso una vecina.