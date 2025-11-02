El Sur
Servicios públicos

‘Brotan’ quejas sobre limpieza y seguridad en panteón municipal de Rosario

Visitantes del panteón San Juan denuncian falta de limpieza, tumbas inundadas, ausencia de contenedores y robos durante la celebración del Día de Muertos
Hugo Gómez |
02/11/2025 11:00
02/11/2025 11:00

EL ROSARIO._ Basura, escombros, tumbas inundadas, falta de contenedores y robos, son las principales inconformidades de parte de familiares y visitantes del panteón San Juan, en la cabecera municipal de Rosario.

Esto, a pesar de que el Ayuntamiento en su página oficial difundió que la Alcaldesa Claudia Valdez realizó una supervisión personal en el panteón previo a la celebración de Día de Muertos.

“Vamos llegando al panteón el mero Día de Muertos y al entrar, que es donde se debe de ver mejor, por un lado de la pila ni siquiera tentaron. Yo sé que tenemos que limpiar cada duelo su tumba, abajo lo que está enmontado el Gobierno municipal debe de hacerlo, eso creo yo. Se agarraron en pintar, en decorar, pero lo que es sucio no lo hicieron”, expuso una vecina.

Al renovarse la fachada, refirieron que esa mejora contrasta con las condiciones en las que encontraron el cementerio a su interior.

“Está muy sucio. Que esté limpio y que no se roben las cosas, que tengan más cuidado”, expresó Luz Hernández.

La visitante señaló que se encontró con que le robaron una banca de concreto, además de las tumbas llenas de basura, maleza y escombros.

“Y a quién quejarse, ¿ya para qué? Porque luego van contra uno... (Esto refleja) que no hay mucha vigilancia en el panteón, es lo único”, comentó.

Otra situación que refirieron es que hay zonas donde las tumbas están inundadas, lo que representa una dificultad para los deudos, incluso un peligro latente para las personas adultas mayores.

Asimismo, señalaron los inconformes que faltan contenedores, pues al tener que limpiar alrededor de las tumbas, no encontraron dónde colocar la basura.

