ESCUINAPA._ Más allá del Buen Fin estos días de asueto trajeron beneficios al comercio, fue un “respiro” después de meses difíciles, señalaron, comerciantes.
Este fin de semana se tuvo, además, la presencia de visitantes, lo que genera esperanza de que la gente regrese este diciembre, manifestaron.
“Teníamos meses que no veíamos las nuestras aquí, ayer (domingo) me fue bien, vendí todo temprano, hoy también, no que en meses pasados, diario, diario quedaba producto, bendito Dios todo bien, está llegando gente de jornaleros, ayer mucha gente, ya eran cerca de tres meses que bien bajas estaban las ventas”, dijo Laura Figueroa Carrillo.
El domingo, el Centro tenía presencia de mucha gente, este lunes también aunque después del homicidio en la calle Veracruz, pensaron que nuevamente la gente dejaría de salir pero en el centro la actividad continúo normal, señalaron.
“Este fin de semana hubo movimiento y este lunes también, han venido visitantes, lo que más se han vendido son las cosas tradicionales del pueblo, que son mangos deshidratados, corazones, el pinole, además esperamos que el 20 haya poco más de movimiento con los festivales de las escuelas, para ese día del desfile también se mueve el comercio”, dijo Cindy Sarmiento.
Los comerciantes consideran que la calma que se ha tenido, con incidentes de alto impacto no tan seguido, han permitido que la gente retome lo cotidiano, además de que se tendrá el desfile del 20 de noviembre, después de un año en que se han suspendido los eventos oficiales por temas de seguridad.
“El Buen Fin se sumó a todo lo que la gente está comprando para el 20, para los festivales, eso también nos está ayudando, ojalá así continúe, porque ya era más de un año muy difícil”, dijo una comerciante del Centro.
El tener ventas, indicaron, les permite tener la esperanza de que si las cosas en temas de seguridad mejoran, las familias que viven fuera, puedan venir este año a celebrar de nuevo las fiestas decembrinas con sus familias.