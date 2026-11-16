ESCUINAPA._ Más allá del Buen Fin estos días de asueto trajeron beneficios al comercio, fue un “respiro” después de meses difíciles, señalaron, comerciantes.

Este fin de semana se tuvo, además, la presencia de visitantes, lo que genera esperanza de que la gente regrese este diciembre, manifestaron.

“Teníamos meses que no veíamos las nuestras aquí, ayer (domingo) me fue bien, vendí todo temprano, hoy también, no que en meses pasados, diario, diario quedaba producto, bendito Dios todo bien, está llegando gente de jornaleros, ayer mucha gente, ya eran cerca de tres meses que bien bajas estaban las ventas”, dijo Laura Figueroa Carrillo.

El domingo, el Centro tenía presencia de mucha gente, este lunes también aunque después del homicidio en la calle Veracruz, pensaron que nuevamente la gente dejaría de salir pero en el centro la actividad continúo normal, señalaron.