ESCUINAPA._ No hay nombramientos ni un lugar definitivo en la integración de su gabinete, pero la valoración principal para escoger a quienes estarán acompañándolo en su administración pública es que tengan vocación de servicio, señaló el Alcalde electo, Víctor Manuel Díaz Simental.

El ex Secretario de Salud no descartó que en su gabinete se tenga personas que no son escuinapenses, pues estos serían un “reforzamiento de su personal” y requieren que tengan conocimiento de gestiones a nivel estatal y nacional, indicó.

“Es un equipo de trabajo para tratar de hacer la mejor selección posible de puestos claves en el gobierno municipal, no hay ningún nombramiento, ni un lugar definitivo, pero espero que, de esta semana a la otra, a unos días de integrar el gabinete daré nombres, no es ningún secreto, busco que tengan principalmente vocación de servicio”, dijo el Alcalde electo.

El buscar a personas que tengan vocación de servicio es principalmente porque considera que se está atravesando una crisis de servicio a la sociedad, quien requiere una atención inmediata y se busca resolver de manera real y lo más pronto posible las demandas que tienen.

“Estamos viendo (funcionarios foráneos), sí habrá reforzamiento de personal, que tengan mucho conocimiento sobre todo de gestiones a nivel estatal y nacional, es importante que el municipio no se paralice y hay muchas posibilidades de tener personas así, la primera característica es que sean honestos”, dijo el Alcalde electo.

Lo que busca de quienes integrarán su gabinete público es que sean personas honestas, que tengan conocimiento de lo que harán y principalmente que tengan cariño por el servicio público, precisó.

De cara a sus primeras acciones o 100 días de gobierno, indicó que lo tiene claro y proyectado, pues ha tenido cuatro campañas políticas, uno como candidato a Diputado local y tres más buscando la Alcaldía y su trabajo ha sido tocar puerta a puerta.

“Vamos a tratar de dar solución a la demanda que fue constante en el 100 por ciento de todos los hogares, un servicio oportuno de agua potable, hay otras circunstancias en todo el municipio que hay que atender, pero esto fue constante”, dijo.

Díaz Simental indicó que, aunque no ha estado en reunión con el Gobernador Rubén Rocha Moya, es alguien a quien conoce desde que este fue Rector y él despachaba a su vez en la Secretaría de Salud como funcionario público, hay una relación cordial y ha tenido acercamiento con personas de su equipo de trabajo en el Gobierno del Estado, señaló.

“Se requiere el apoyo del Gobernador para cristalizar este proyecto de 10 años, si no tenemos el apoyo y de la sociedad, vamos a caer al hoyo”, dijo a la vez que conminó a los medios de comunicación a promover la participación de la sociedad.

El Alcalde electo que en 11 días estará al frente de la administración pública, manifestó que en el tema de la huelga que se tiene con los trabajadores del Sindicato del Ayuntamiento espera que esto se resuelva de la mejor manera para todas las partes.

“Deseo que todo mundo gane lo más, pierda lo menos, lo más importante somos la gente que no somos gobierno en Escuinapa, la gente quiere servicios, creo por eso, apelo a la responsabilidad de los trabajadores sindicalizados, le tengan verdadera vocación a su trabajo, que salga fortalecido el sindicato y el Ayuntamiento” dijo.

Espera que haya, también, una respetuosa y responsable negociación con los líderes del Sindicato y la base por el bien del municipio, en su caso considera que van a trabajar tres años juntos y esto debe ser de la mejor manera posible para todos.