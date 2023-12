ESCUINAPA._ ‘El que porfía mata venado’ señaló el ex Secretario de Salud Víctor Manuel Díaz Simental ante la posibilidad de ser precandidato a la Presidencia Municipal por el Partido Verde Ecologista de México.

De concretarse la candidatura esta será la tercera ocasión que buscará la Presidencia Municipal, antes lo hizo por el Partido Movimiento Ciudadano una vez que salió del PRI y después por el Partido del Trabajo.

“Es una posibilidad (ser candidato) después del proceso anterior es una situación de ser pre candidato natural a la Presidencia de Escuinapa, está dentro de las posibilidades, pero aún falta mucho tramo por recorrer”, dijo.

No se puede definir aun una candidatura porque no se ha determinado si el PVEM irá solo o con candidatura común en los municipios, pero la posibilidad de ir en la boleta electoral de 2024 está latente, indicó en entrevista telefónica.

El también ex diputado local manifestó que aspirar lo sigue haciendo pese a dos procesos anteriores en las que ha estado a punto de ser Presidente Municipal y que ha encabezado algunos movimientos pidiendo el voto por voto.

“Mientras esté vivo ahí estamos ¿Qué tiene de malo? Me han robado las dos(elecciones) no me dejaré que me la roben, me la han quitado (la Presidencia) que es otra cosa ‘el que porfía mata venado’...veremos quien resulta candidato”, dijo.

Díaz Simental manifestó que ante la cantidad de aspirantes que se tienen en procesos internos como Morena, indicó que desde que tiene uso de razón siempre ha habido decenas de aspirantes a gobernar Escuinapa, este proceso 2024 considera que no es la excepción.

“Veremos quien resulta candidato, a lo mejor ni candidato soy porque como lo menciona habremos muchos aspirantes, veremos hasta qué punto hay otro perfil que tenga mayor aceptación social y hay que dar oportunidad, no estamos casados con ser candidatos”, señaló.

Si se le da la oportunidad la aprovechará, pues su objetivo es que Escuinapa tenga un desarrollo en su verdadero potencial y en caso de encabezar un gobierno para este municipio, ese es su objetivo, que sea de frente a la sociedad, construyendo lo que todo mundo anhela.