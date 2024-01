EL ROSARIO._ Son múltiples los logros que ha obtenido Horacio Llamas Grey en su carrera, entre ellos el ser el primer mexicano en jugar en la NBA, formar parte de la Selección Mexicana de Basquetbol, pero reconoce que una de sus más grandes satisfacciones ha sido inspirar a otros para perseguir sus sueños. Así lo dio a conocer al acudir al municipio para participar en un torneo veteranos que se realiza a manera de homenaje a su trayectoria.

Motivo por el cual, refirió es importante encontrar los espacios para seguir motivando a otros, en especial a las nuevas generaciones para que desarrollen sus habilidades en el basquetbol u otras áreas para su propio crecimiento y el de su país. “Ya pasé por muchas cosas, ojalá y poco a poco se me abran las puertas o gente que quiera seguir apoyando el basquet, si no es directamente a la selección, federaciones, que sea como eventos de este tipo, proyectos de este tipo que sean con la gente, con la racita”, dijo. El deportista rosarense,reiteró “conocemos que los deportistas que han sobresalido el mayor porcentaje proviene de clase media, media a baja porque estamos acostumbrados día con día a estar tratando de salir y mejorar de donde estamos”. De ser así, refirió que puede ayudar a que muchas personas crean en que pueden lograr sueños que para muchos parecen imposibles. Ya que él mismo aprendió de sus ídolos, jugadores que conoció en la NBA, que lo mejor que se puede hacer es transmitir todo lo aprendido a través de los años y eso es lo que trata de hacer cada vez que lo invitan clínicas, campamentos, a convivir con los niños.

“Que ellos se den cuenta, que crean que alguien de un pueblo donde no teníamos ni siquiera una cancha techada cuando yo jugaba puedo lograr un sueño que en ese momento no había una persona que lo había logrado en toda la historia y es eso, que se crean las cosas que quieren hacer, no sólo que sean basquetbolistas”, sostuvo. Llamas enfatizó en la importancia de entender que en todas las profesiones se debe ser el mejor. “Para que cuando ellos sean mejores el resto de nosotros y nuestro país será mejor. “Mientras yo pueda yo seguiré como siempre lo he dicho, desde que jugaba en la escuela, en la selección, en lo profesional, mientras yo pueda voy a seguir apoyando a mi país en cualquier cosa que sea para mejorar”, agregó. Sobre el reconocimiento en su pueblo se dijo agradecido de que en su propia tierra le hagan homenajes, le reconozcan. Actualmente se desempeña como entrenador asistente con el equipo Astros de Jalisco, donde iniciará el Cibacopa el próximo 1 de marzo y apoyando los proyectos de la Fundación de Usos, Costumbres y Tradiciones de los Pueblos del Mundo.

Sus principales maestros han sido sus padres Aunque de entrada advierte que no le gusta definir a alguien como la persona que admira o maestros que le mostraron el camino para llegar a donde está, Horacio Llamas Grey reconoció a sus padres Ana Luisa Grey Hernández y Horacio Llamas Tirado. “Esas preguntas no me gustan porque para mí cada uno de los que tuvieron que ver conmigo fueron parte importante, empezando por mis papás que siempre me apoyaron”, expuso. Sin titubear manifestó que sus padres fueron parte importante de lo que logró, gracias a los valores que recibió desde pequeño. Llamas indicó que, por un lado, su mamá al ser maestra jubilada le exigía tener buenas calificaciones y su padre la persona más respetada que ha conocido, de quien aprendió grandes valores.