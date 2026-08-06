$!Busca SPyTM reordenar vialidades de Escuinapa

ESCUINAPA._ En busca de reordenar las vialidades, se están infraccionando a conductores que se estacionen en línea amarilla, doble fila o espacios para discapacidad, indicó Miguel Antonio Zazueta Páez, subdirector de Tránsito Municipal.
“Se está el operativo por parte de la policía de tránsito, se pide a conductores que se retiren de la franja amarilla y ya si en grado caso hacen caso omiso o no se encuentran en el vehículo se hace la boleta de infracción y se recoge la garantía”, dijo Zazueta Páez.
Indicó que se están moviendo a todos los vehículos que están en doble fila, en zona de discapacitados que esto último es algo muy recurrente que se haga por parte de quienes traen un vehículo.
El subdirector manifestó que son 40 días aproximadamente el tiempo en que se reactivó y se buscar ordenar a los vehículos, además que se han estado aplicando entre 8 y 10 infracciones diarias, pues los carros continúan estacionándose de esa manera.
Zazueta Páez indicó que se continúa trabajando con los motociclistas, para que circulen con casco, a velocidad correcta y con vehículos sin ruidos estridentes, pues muchos menores les hacen modificaciones al escape.
“En este caso pedimos apoyo a los padres de los menores que andan circulando, que apoyen con sus hijos, que no los dejen salir tarde y que no ocasionen disturbios”, pidió.