$!Busca SPyTM reordenar vialidades de Escuinapa

ESCUINAPA._ En busca de reordenar las vialidades, se están infraccionando a conductores que se estacionen en línea amarilla, doble fila o espacios para discapacidad, indicó Miguel Antonio Zazueta Páez, subdirector de Tránsito Municipal.

“Se está el operativo por parte de la policía de tránsito, se pide a conductores que se retiren de la franja amarilla y ya si en grado caso hacen caso omiso o no se encuentran en el vehículo se hace la boleta de infracción y se recoge la garantía”, dijo Zazueta Páez.

Indicó que se están moviendo a todos los vehículos que están en doble fila, en zona de discapacitados que esto último es algo muy recurrente que se haga por parte de quienes traen un vehículo.