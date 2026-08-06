El Sur
|
Vialidad

Busca SPyTM reordenar vialidades de Escuinapa

Se sancionará a conductores que se estacionen en línea amarilla, doble fila o en espacios de discapacidad
Carolina Tiznado |
06/08/2026 14:02
06/08/2026 14:02

ESCUINAPA._ En busca de reordenar las vialidades, se están infraccionando a conductores que se estacionen en línea amarilla, doble fila o espacios para discapacidad, indicó Miguel Antonio Zazueta Páez, subdirector de Tránsito Municipal.

“Se está el operativo por parte de la policía de tránsito, se pide a conductores que se retiren de la franja amarilla y ya si en grado caso hacen caso omiso o no se encuentran en el vehículo se hace la boleta de infracción y se recoge la garantía”, dijo Zazueta Páez.

Indicó que se están moviendo a todos los vehículos que están en doble fila, en zona de discapacitados que esto último es algo muy recurrente que se haga por parte de quienes traen un vehículo.

$!Busca SPyTM reordenar vialidades de Escuinapa

El subdirector manifestó que son 40 días aproximadamente el tiempo en que se reactivó y se buscar ordenar a los vehículos, además que se han estado aplicando entre 8 y 10 infracciones diarias, pues los carros continúan estacionándose de esa manera.

Zazueta Páez indicó que se continúa trabajando con los motociclistas, para que circulen con casco, a velocidad correcta y con vehículos sin ruidos estridentes, pues muchos menores les hacen modificaciones al escape.

“En este caso pedimos apoyo a los padres de los menores que andan circulando, que apoyen con sus hijos, que no los dejen salir tarde y que no ocasionen disturbios”, pidió.

#SSPyTM
#Vialidad
Botón de acción Suscríbete al canal de Youtube