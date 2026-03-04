Busca Stasae establecer acuerdos por adeudos con Ayuntamiento de Escuinapa

ESCUINAPA._ El Stasae está buscando establecer acuerdos con el Ayuntamiento de Escuinapa en lo que se les adeuda, pero es preocupante la situación financiera que tiene la parte patronal, indicó Miguel Ángel Peraza Zataráin, secretario general de la organización.

Precisó que no han tenido la primera asamblea con los agremiados desde que asumió el cargo en enero, pues quieren llevar la información financiera lo más clara posible para la base trabajadora y el tema financiero deben estar bien definidos.

“Ya en estos días vamos a convocar a una asamblea, estábamos esperando algunos ajustes para llevar buena información a la base, por otro lado hemos estado trabajando de la mano de la administración, están preocupados, yo también muy preocupado porque son muy grandes los números que nos adeudan” dijo el dirigente.

Manifestó que espera llegar a buenos términos, en estos días tendrán una nueva reunión con ellos (Ayuntamiento de Escuinapa) para llegar a algunos acuerdos y conocer su postura.

Hay preocupación como organización, precisó, pues el compromiso que hizo fue llevar mejoras a la base en cuanto a ingresos, y hay temas que analizar como el hecho de que desde hace dos años no tienen incremento salarial, que de manera formal se da como lo define el gobierno federal.

Se tiene además las deudas de canastas básicas que ya sumaran 21 sin pagarles en este mes de marzo. Son canastas básicas que en el caso de los trabajadores sindicalizados jubilados se les da 11.5 salarios mínimos en canastas básicas, en los trabajadores sindicalizados activos son 21.

“Estamos dispuestos a negociar esas canastas, sabemos que por el tema de salario mínimo ahora que llegó la cuarta transformación triplico el salario y la canasta de nosotros es en base al salario por eso el resultados son estos números tan grandes”, dijo.

Saben que la administración pública pasa por problemas financieros y es lo que van a hablar, el contracto colectivo tiene dos años que está en juicio pero aun con ello cada año tienen el incremento de salario mínimo como lo marca la ley y es algo que no se ha dado, precisó.

“A nosotros a medida que se incrementa el salario cada que inicia el año, se incrementa en automático y tampoco se ha dado, no se ha incrementando, la estamos pasando un poquito mal en ese sentido pero estamos esperando los acuerdos”, dijo.

Peraza Zataráin indicó que espera pronto tener la primer asamblea con sus agremiados, aunque los estatus marca que deben ser una cada mes, en este caso no han podido hacerlo pues quieren llevar datos claros a los agremiados, principalmente en temas financieros.