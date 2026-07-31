Buscaba a su hijo desaparecido; la hallan asesinada al interior de una “cachimba” en Escuinapa

ESCUINAPA. _ Una mujer fue localizada sin vida con heridas producidas por arma de fuego durante la madrugada de este viernes en la comunidad de Tecualilla, en el municipio de Escuinapa.

La víctima fue identificada como Azucena “S”, quien tenía su domicilio en la misma comunidad. Su cuerpo fue encontrado al interior de una de las llamadas “cachimbas”, establecimientos ubicados a la altura del kilómetro 166 de la carretera de cuota Mazatlán-Tepic, en las inmediaciones de la localidad.

El hallazgo fue reportado alrededor de las 05:00 horas, cuando autoridades recibieron el aviso sobre la presencia de una persona sin vida en el lugar. Elementos de la Guardia Nacional acudieron para confirmar el reporte y acordonar la zona, en espera del personal de la Fiscalía General del Estado.

Posteriormente, agentes de investigación y peritos realizaron las diligencias correspondientes y ordenaron el levantamiento del cuerpo para su traslado al Servicio Médico Forense, mientras se inició la carpeta de investigación para esclarecer el crimen.

De acuerdo con vecinos de la comunidad, Azucena “S” tenía un hijo reportado como desaparecido desde hacía varios meses. Señalaron que la mujer difundía de manera constante su fotografía en redes sociales para solicitar apoyo en su localización, aunque desde aproximadamente un mes había dejado de publicar llamados relacionados con su búsqueda.

Este homicidio ocurre un día después de que, el jueves 30 de julio, una mujer fuera atacada a balazos en la cabecera municipal de Escuinapa cuando se dirigía a llevar a su hijo de un año a una guardería. En ese hecho, tanto la madre como el menor resultaron heridos.

Con este caso, suman cuatro mujeres víctimas de ataques armados en un lapso de cuatro días en Sinaloa: dos de los hechos ocurrieron en Culiacán y dos más en Escuinapa, uno de ellos con resultado fatal.