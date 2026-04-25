$!Buscadoras de Mazatlán encaran a funcionarias estatales para exigir apoyos y las ignoran

CONCORDIA._ Buscadoras de dos colectivos de Mazatlán encararon en El Verde, Concordia a Karina Márquez Calderón, titular de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas y a Patricia Figueroa, subsecretaria de Derechos Humanos del Estado, para reclamar apoyo en su labor de búsqueda de sus familiares.

La confrontación de integrantes de los colectivos Por las Voces sin Justicia y Tesoros Perdidos hasta Encontrarlos, se dio a las 13:00 horas de este sábado, a la salida de una brecha en las inmediaciones de la comunidad de El Verde, tras una jornada de búsqueda donde las funcionarias estatales acompañaron a integrantes del colectivo Sabuesos Guerreras de Culiacán.