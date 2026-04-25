$!Buscadoras de Mazatlán encaran a funcionarias estatales para exigir apoyos y las ignoran

CONCORDIA._ Buscadoras de dos colectivos de Mazatlán encararon en El Verde, Concordia a Karina Márquez Calderón, titular de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas y a Patricia Figueroa, subsecretaria de Derechos Humanos del Estado, para reclamar apoyo en su labor de búsqueda de sus familiares.
La confrontación de integrantes de los colectivos Por las Voces sin Justicia y Tesoros Perdidos hasta Encontrarlos, se dio a las 13:00 horas de este sábado, a la salida de una brecha en las inmediaciones de la comunidad de El Verde, tras una jornada de búsqueda donde las funcionarias estatales acompañaron a integrantes del colectivo Sabuesos Guerreras de Culiacán.
Las integrantes de los colectivos de Mazatlán bloquearon por unos minutos el convoy de patrullas del Ejército, Policías Estatales y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana que escoltaba la camioneta conducida por las funcionarias estatales que se negaron a bajar de su unidad o bajar los cristales de la camioneta para atenderlas.
Dicha acción de las funcionarias se repitió ante la solicitud de periodistas que intentaron entrevistarlas para conocer su postura.
Tras unos minutos el convoy de patrullas y la camioneta con las funcionarias estatales se retiraron del lugar.
Las integrantes de ambos colectivos abordaron una camioneta de redilas que rentaron para su traslado de Mazatlán a El Verde, Concordia, trayecto que realizan sin escolta de alguna autoridad.