$!Buscan 10 ex funcionarios ser coordinador de Morena para 2027, en Escuinapa

ESCUINAPA._ Al menos 10 personas buscan ser el coordinador municipal de Morena de cara al proceso electoral de 2027; de la lista de aspirantes 3 son mujeres.

Entre las personas que buscan ser coordinadores, están ex funcionarios públicos y la única persona en funciones sería la regidora Blanca Nereida Alvarado García.

Aunque oficialmente no hay una lista definida, se ha indicado de manera extraoficial que la lista la integran la ex Alcaldesa sustituta Xochiltquetzali Ramos Melchor, el ex Síndico Procurador José Antonio Prado Zarate, así como el ex director de Planeación Jorge Hariz Piña, vinculado a proceso hace unos años por presunto desvío de recursos públicos en la administración de Ismael Burgueño Niebla.