$!Buscan a cinco miembros de una familia desaparecida en Chilillos, Rosario

ROSARIO._ La Comisión Estatal de Búsqueda en Sinaloa reportó la búsqueda de cinco miembros de la familia Cabrera Chamorro, desaparecidos en la comunidad de Chilillos. Esto mediante las fichas de búsqueda de los señores Vicente Cabrera Celedón, de 49 años, y la señora María Luisa Chamorro Floriano, de 48 años.









Así como también de sus hijos José Marcelino Cabrera Chamorro, de 28 años; Leobardo Cabrera Chamorro, de 24 años; y Ramiro Cabrera Chamorro, de 19 años. Se detalla que los hechos ocurrieron el 29 de diciembre del 2025, siendo visto por última vez en la comunidad de Chilillos, junto a la cabecera municipal.











