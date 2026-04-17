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Persona desaparecida

Buscan a empresario constructor desaparecido en Escuinapa

La familia del empresario del sector de la construcción, Leopoldo Arroyo Guerrero, difunde fichas de búsqueda y solicita apoyo ciudadano para su pronta localización
Noroeste Redacción
Noroeste Redacción |
17/04/2026 08:26
17/04/2026 08:26

MAZATLÁN. _ El empresario del ramo de la construcción en el municipio de Escuinapa, Leopoldo Arroyo Guerrero, se encuentra desaparecido, situación que ha llevado a sus familiares a emprender una campaña de búsqueda a través de redes sociales para dar con su paradero.

De acuerdo con la ficha de búsqueda que circula junto a su fotografía, no se tienen noticias sobre su ubicación desde el pasado 15 de abril.

Al momento de su salida de su domicilio, el constructor vestía una camisa blanca, pantalón oscuro y zapatos en color café. Arroyo Guerrero es descrito como un adulto mayor de tez clara, cabello canoso y complexión media.

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La familia ha puesto a disposición la información sobre su media filiación y solicita la colaboración de la comunidad para aportar cualquier dato que ayude a que regrese a su hogar.

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