$!Buscan a empresario constructor desaparecido en Escuinapa

MAZATLÁN. _ El empresario del ramo de la construcción en el municipio de Escuinapa, Leopoldo Arroyo Guerrero, se encuentra desaparecido, situación que ha llevado a sus familiares a emprender una campaña de búsqueda a través de redes sociales para dar con su paradero.

De acuerdo con la ficha de búsqueda que circula junto a su fotografía, no se tienen noticias sobre su ubicación desde el pasado 15 de abril.

Al momento de su salida de su domicilio, el constructor vestía una camisa blanca, pantalón oscuro y zapatos en color café. Arroyo Guerrero es descrito como un adulto mayor de tez clara, cabello canoso y complexión media.