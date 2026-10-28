$!Buscan a Jesús Froylán desaparecido en Rosario

ROSARIO. _ Familiares buscan a Jesús Froylán Peinado Velarde, de 52 años, quien desapareció el pasado 10 de octubre en la cabecera municipal de Rosario.

La búsqueda del vecino se formalizó ante la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas en Sinaloa.

De acuerdo con la ficha emitida por dicha Comisión, Jesús Froylán fue visto por última vez el sábado 10 de octubre, a las 19:40 horas, en la colonia Juan Millán.

Al momento de su desaparición, vestía una playera tipo polo de algodón, color blanco, talla grande; pantalón de mezclilla azul claro, talla 36, y tenis marca Adidas, color azul marino.