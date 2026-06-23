$!Buscan a Keel Manuel desaparecido en Rosario desde el 2023

ROSARIO._ Familia pide ayuda para dar con el paradero de Keel Manuel Lerma Verde, quien permanece desaparecido desde el año 2023 en el municipio de Rosario.

De acuerdo a la ficha de búsqueda de La Comisión Estatal de Búsqueda de Personas de Sinaloa, Keel Manuel fue visto por última vez el 9 de septiembre del año en mención.

Se precisa que el vecino de la sindicatura de Potrerillos, fue visto antes de su desaparición en la comunidad vecina de Las Higueras alrededor de las 2:30 horas.