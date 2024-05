ESCUINAPA. _ Las mascotas representan una parte importante de las familias, por lo que desde hace más de una semana Andrea Miguelina Quevedo busca a su gallo ‘Macho’.

A través de redes sociales y con carteles cercanos a su casa, Andrea ofrece recompensa para que le regresen a su mascota domesticada y acostumbrada a vivir un estilo de vida diferente a lo común en este tipo de animalitos

Andrea muestra desesperación por no saber de su mascota, más cuando al publicarlo en redes sociales encuentra comentarios crueles, pues es más fácil tener en casa a un perro o gato que a un gallo, no es lo común, reconoce.

“Soy la mamá humana del gallito (perdido), se llama Macho, ya lo he buscado alrededor de casa, lo he puesto en redes sociales, he pegado carteles, ofrezco 2 mil pesos de recompensa a quien me lo pueda regresar”, expresa.

Es un gallo domesticado que la sigue por casa, que está cerca de ella y la recibe cuando llega de trabajar, que duerme en su casa, en el aire acondicionado y que no está expuesto al sol o en el patio.