$!Buscan a Saúl Salvador en El Rosario; desapareció el 16 de agosto

ROSARIO. _El pasado 16 de agosto, Saúl Salvador Inda Echegaray fue privado de la libertad en la cabecera municipal de Rosario, motivo por el cual su familia continúa con su búsqueda.

De acuerdo con la ficha de búsqueda de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas de Sinaloa, el joven, de 37 años, fue visto por última vez a las 13:40 horas en la colonia Marcelo Loya.

Al momento de su desaparición, vestía una playera de color negro, pantalón de mezclilla azul deslavado marca Levi’s, zapatos de color negro y gorra color café. Además, portaba un rosario de madera de color café.

La familia se ha dado a la tarea, por su cuenta, de difundir en redes sociales la ficha de Saúl Salvador, con el objetivo de solicitar el apoyo de la ciudadanía.

“Hoy mi corazón está destrozado, me han arrebatado un pedazo de mi corazón. Te vamos a encontrar, hijo mío; te vamos a encontrar, mi amado potrillo”, es el mensaje de la madre del joven desaparecido.