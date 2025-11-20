El Sur
Buscan a Yareli Tatnai, de 15 años, desaparecida en Teacapán, Escuinapa

Se presume que la menor pudiera ser víctima de secuestro virtual
Noroeste/Redacción
20/11/2025 23:00
ESCUINAPA._ Vecinos de Teacapán y autoridades buscan a la menor Yareli Tatnai Placencia López, de 15 años de edad.

Se presume que la menor pudiera ser víctima de secuestro virtual, pues está desaparecida desde las 14:30 horas en la plazuela de Teacapán.

Al parecer a algunos amigos les señaló que estaba recibiendo llamadas pero ya no supieron más de ella.

La familia y vecinos de la sindicatura exhortan a la población a qué les apoyen en su localización.

En caso de observarla llamar al 911 o al 6959530018 que es Seguridad Pública.

#Búsqueda
