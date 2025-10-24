Buscan ayuda para que Cristo Rafael, de Rosario, haga frente a complicaciones por diabetes infantil

EL ROSARIO._ Ya son dos semanas en las que el pequeño de 6 años, Cristo Rafael se encuentra internado por complicaciones de diabetes infantil en hospital de Mazatlán, por lo que familiares buscan el apoyo para hacer frente a gastos principalmente de medicamentos.

El menor vecino de la comunidad de Cacalotán, Rosario, se encuentra internado en el Hospital General IMSS Bienestar de Mazatlán, pero debido a que se ha complicado será trasladado a la ciudad de Culiacán.

Se detalló que en este proceso que se recibió el diagnóstico, su salud se complicó ya que se le bajaron las plaquetas al tiempo que el colesterol se les disparó al consumir alimentos.

“Ya tiene dos semanas internado pero pues los recursos se nos agotaron, hemos estado haciendo rifas y así pero pues, no es suficiente”, expresó Esmeralda Peraza, tía del menor.

Refirió que la ayuda es principalmente para cubrir aquellos medicamentos que no incluye la atención del IMSS, así como también para la estadía de los padres ante la situación de que son foráneos.

“Esta enfermedad ha traído muchas complicaciones, como todos sabemos tener a un familiar en un hospital requiere mucho gasto y nuestros recursos se agotan”, argumentó.

Por tal motivo, se pide a los lectores y a la comunidad que si está en su manos, podrá realizar su donativo a la cuenta del papá, Rafael Osuna, 4152313901774385, o contactarse al 669 253 1478, con Esmeralda Peraza.