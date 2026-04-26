$!Buscan concluir tramo para avanzar hacia nuevas áreas de exploración en busca de Isidro en Rosario

ROSARIO._ Al continuar las acciones en busca de Isidro Beltrán, quien permanece desde hace un mes desaparecido en la mina Santa Fe, en Rosario, la Coordinación Nacional de Protección Civil informó que se trabaja en concluir en el tramo de rampa para llegar a nuevas áreas. Ya han transcurrido 32 días desde que el minero originario de Hidalgo permanece al interior de la mina ubicada en la comunidad de Chele, en la sindicatura rosarense de Cacalotán.





En el reporte diario que la dependencia federal realiza por medio de sus cuentas oficiales de redes sociales, se informó de manera general los avances y acuerdos del Puesto de Comando. “El trabajo en la rampa 48-2 Norte continúa con enfoque en completar el tramo pendiente, lo que permitirá avanzar hacia nuevas áreas de exploración dentro de la galería”, se precisa el anuncio.







Al mismo tiempo, se indica que se desarrollan maniobras en el contrapozo para ampliar accesos y fortalecer las condiciones de intervención, manteniendo el trabajo constante en sitio. Lo anterior a dos días de que se encontró la unidad en la que Beltrán ingresó a la mina para realizar las labores de supervisión, por lo que autoridades y titulares de la mina esperaban estar cerca del trabajador, pero hasta el momento no se ha podido localizar.



