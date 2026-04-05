$!Buscan contacto con mineros atrapados en Rosario tras avance en bombeo

ROSARIO._ Con un tiempo de bombeo de 12 horas, al mediodía de este domingo se espera que con una primera incursión se logre establecer contacto con los tres trabajadores desaparecidos en la mina Santa Fe, en Rosario, afirmó su gerente, Álvaro Vargas Miranda.

Al iniciar la extracción de agua durante la medianoche del sábado 4 de abril, se espera que este domingo se dé la incursión de dos buzos y rescatistas.

“Esa incursión va a ser muy importante con el objetivo de poder hacer contacto con ellos o valorar la situación que ya el agua no nos permite ver”, dijo.