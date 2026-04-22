$!Buscan declarar Centro Histórico a la zona Centro de Escuinapa

En Escuinapa, se iniciarán trabajos y estudios en busca de que la zona Centro sea declarada como Centro Histórico, señaló Servando Rojo Quintero.

El director del Instituto Nacional de Antropología e Historia en Sinaloa indicó que se firmó un convenio de colaboración con el Ayuntamiento para definir líneas de trabajo.

“La primera acción que vamos a impulsar es la de declaratoria del Centro Histórico de Escuinapa, con una reunión con gente de Obras Públicas para asesorarlos de cómo hacer el inventario de levantamiento de los edificios históricos”, dijo el funcionario.