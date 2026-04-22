$!Buscan declarar Centro Histórico a la zona Centro de Escuinapa

En Escuinapa, se iniciarán trabajos y estudios en busca de que la zona Centro sea declarada como Centro Histórico, señaló Servando Rojo Quintero.
El director del Instituto Nacional de Antropología e Historia en Sinaloa indicó que se firmó un convenio de colaboración con el Ayuntamiento para definir líneas de trabajo.
“La primera acción que vamos a impulsar es la de declaratoria del Centro Histórico de Escuinapa, con una reunión con gente de Obras Públicas para asesorarlos de cómo hacer el inventario de levantamiento de los edificios históricos”, dijo el funcionario.
Sitios históricos como el panteón Benito Juárez, con el objetivo de tener herramientas legales para proteger el patrimonio de la ciudad.
Los trabajos iniciarán con la colaboración de Obras Públicas; donde se tengan planos con el mayor número de edificios históricos es lo que se va a considerar como el Centro Histórico.
Será el resultado de los trabajos que harán en colaboración con esta dependencia, esperando que sea este mismo año cuando se defina el lugar que tendrá esa designación de Centro Histórico, informó.
El fin es que se límite, se proteja y se puedan dar incentivos de parte del Municipio para quien conserve estos sitios históricos.
“Son varias casonas históricas, este mismo palacio”, dijo.
Rojo Quintero precisó que también están trabajando en otros lugares del municipio para que sean declarados como sitios protegidos, como son las zonas aledañas al Arroyo “Juana Gómez”, pues aún no hay una declaratoria que lo proteja de manera legal.