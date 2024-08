ESCUINAPA. _Para prevenir inundaciones se sigue gestionando ante el Gobierno del Estado el desazolve de algunas áreas del municipio, como parte del Río de las Cañas, el arroyo Buñigas y el arroyo de Copales, informó el Coordinador de Protección Civil.

“Los trabajos que se han hecho en estos dos años de la Presidenta Blanca García en el Río de las Cañas han sido importantes porque no hemos tenido inundaciones, aún está gestionando la Presidenta que se continúen estos trabajos”, dijo Román Toledo Bustamante.

El Río de las Cañas ha tenido un trabajo importante, falta poco para que toda la zona quede completamente desazolvada, los trabajos han logrado prevenir inundaciones como las que se tuvieron hace algunos años, que dejaron a la comunidad completamente en el agua.

Informó que la Alcaldesa Blanca Estela García Sánchez está insistiendo en estos trabajos con el interés de que el río quede completamente libre y con ello no se vuelvan a tener pérdidas materiales en las familias que viven al margen o en la sindicatura de La Concha, que es la zona más afectada.

El arroyo de la comunidad de Copales también requiere de trabajos, pues en caso de lluvias torrenciales se pudieran tener problemas, por lo que también forma parte de la solicitud que se tienen ante el Estado durante esta temporada de lluvias.

“De las comunidades son estos dos lugares, en la cabecera municipal tenemos el arroyo Buñigas solamente, desde el inicio del malecón hasta la zona de cuatro vientos”, dijo.

Esperan que con los trabajos que se hagan no se tengan taponamientos y que el agua pueda fluir sin problema; en los últimos años, aunque no se han hecho trabajos de desazolve desde el inicio del arroyo en la zona urbana, no se han tenido problemas o daños a los hogares que se tienen al margen de esta corriente de agua.