Buscan en Escuinapa a Lorenzo, de 61 años

ESCUINAPA._ Desde la tarde del lunes Lorenzo Ramón Nieblas Ibarra, de 61 años, salió de casa y su familia desconoce su paradero, por lo que llaman a las personas a apoyarlos con su búsqueda.

El hombre salió en una motocicleta, llevaba pantalón de mezclilla, playera gris y huaraches de correa, su familia empezó a difundir su rostro durante la noche del lunes debido a que es una persona que no sale por tantas horas.

Iba con destino a su trabajo en una parcela que está entre Piedras Gordas y El Caimán, en la zona periférica de la cabecera municipal, un lugar al que acudía de manera asidua, para ver que sus vacas estuvieran en el sitio pues ya no hay cerca que las detuviera, precisaron familiares.

Piden a la población a que en caso de que lo hayan visto, informen a las autoridades para que se les notifique.

Refieren que Lorenzo Ramón es un hombre tranquilo, sin problemas, por lo que temen le haya ocurrido algún percance.