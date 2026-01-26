$!Buscan en Escuinapa a nuevos agentes de Seguridad Pública

ESCUINAPA._ La Dirección de Seguridad Pública abrió la convocatoria para el reclutamiento de agentes preventivos de proximidad social. El Director de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, Rosario Guadalupe Camacho García, presidió la conferencia de prensa para llamar a los jóvenes a formar parte de la corporación. “Es el llamado para quienes deseen ingresar a las filas de Seguridad Pública de Escuinapa, jóvenes de 18 a 32 años serán atendidos en la Dirección de Seguridad Pública”, dijo. El secretario particular del Alcalde Víctor Manuel Díaz Simental, Roberto Omaña Domínguez, indicó que se está ofreciendo una formación profesional para servir a la seguridad del Municipio, por lo que exhortó a que formen parte de la corporación.

La encargada de reclutamiento, Griselda Crespo Peralta, informó que para ingresar a la Universidad de la Policía se requiere que cumplan con requisitos como vocación de servicio, sean responsables, disciplinados y que tengan enfoque en la prevención. Los aspirantes deben tener entre 18 y 33 años, haber concluido el bachillerato, tener cartilla militar liberada en el caso de los hombres, aprobar la evaluación de control y confianza. Los documentos que deben presentar son acta de nacimiento, comprobante de domicilio, CURP, credencial de elector, cartas de recomendación, licencia de conducir, cartas de antecedentes no penales, principalmente. “Al grupo de nuevo ingreso, que formaron parte de la convocatoria en 2025 ya los tenemos aquí en la corporación, por eso iniciamos en enero, los jóvenes que entran prácticamente los tenemos ingresados en diciembre”, dijo