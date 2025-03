Buscan en Escuinapa con un arbusto evitar accidente en alcantarilla

ESCUINAPA._ Un arbusto seco es la señal de “precaución” que vecinos del callejón 5 de mayo han colocado para que las personas se den cuenta del mal estado de una alcantarilla.

Este tiene colocado más de un mes, señala una de las vecinas, pero los reportes son de tiempo atrás, sin tener una respuesta.

“Gracias a Dios no se ha matado nadie, yo ya les he dicho (a las autoridades) ‘sí van a poner una cruz, yo no la quiero ahí’ uno en moto sí se mata”, expresa doña Juana Sandoval.

Sus hijas habían colocado otro tipo de objetos como señal, pero estos se caían, eran tumbados o simplemente no duraban, hasta que un vecino decidió colocar el arbusto seco.

El riesgo está todos los días, principalmente para quienes transitan en motocicleta, la alcantarilla está totalmente sumida, es un pozo que puede desequilibrar a alguien que vaya conduciendo este tipo de vehículos, manifestó.

“Los de la bicicleta no ha pasado nada, han alcanzado a detenerse, los carros alcanzan a esquivar” dice.

La adulta mayor indica que es una preocupación el mal estado de la alcantarilla y ella no quiere ver una cruz que recuerde a un fallecido en lugar de ese arbusto, provocado por la omisión de quienes deberían resolver este problema.

Los reportes se han hecho, insiste, pero no se ha resuelto el problema, mientras recalca que personal de Jumapae va de manera frecuente por la zona a destapar el drenaje de una clínica que está sobre la misma calle.

La tubería también es un problema que daña no solo a esa clínica privada, sino a ellos como vecinos que prácticamente no pueden estar fuera de casa debido a los malos olores, por la alcantarilla destapada.

En tiempo de lluvias si esto no se resuelve, manifestó, el problema será mayor y hará imposible que salgan siquiera a estar sentados en la banqueta, como aún se usa en la ciudad.