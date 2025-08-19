Buscan en Rosario sancionar a quien tire basura

EL ROSARIO._ Luego de que usuarios del malecón Juan Millán manifestaran su indignación por la contaminación, Andrea Palmira Aguilar Chacón, directora de Ecología Municipal afirmó que se analiza aplicar el Reglamento de Ecología y Medio Ambiente Municipal.

Vecinos que acuden a ejercitarse señalaron que tras cada fin de semana se encuentran lleno de basura al convertirse en una cantina ambulante debido a una falta de una cultura del cuidado y limpieza.

”Estamos analizando el simplemente realizar tal y como lo marca el reglamento, sin más ni menos, quien cometa un delito de esta magnitud tendrá que ser castigado como lo marca el reglamento”, expuso.

Destacó que como Gobierno local existe el compromiso de hacer respetar el reglamento en mención y cuidar los espacios públicos.

”Nosotros estamos muy comprometidos con respetar el reglamento de Ecología y Medio Ambiente del municipio, donde estipula claramente, ya sea quemar o tirar basura en espacios públicos puede ser multa u otro tipo de acciones”.

Las sanciones pueden oscilar entre los 15 mil a 20 mil pesos, dependiendo la gravedad de la infracción en que se incurra.

Aguilar Chacón sostuvo que como habitantes deben de cuidar los espacios más allá del servicio de limpieza que pueda ofrecer la autoridad.

Destacó que la educación ambiental, como cualquiera de los aspectos sociales, inician en casa y se debe promover las buenas prácticas.

”Creo que es fundamental enfatizar el hecho de que una ciudad limpia no es aquella que se limpia todos los días, es aquella que no se ensucia; entonces todo empieza por la ciudadanía”, argumentó.

De igual forma, recalcó que el municipio puede gastar todos sus recursos en limpiar constantemente, pero si los ciudadanos no trabajan en conjunto de nada servirá.