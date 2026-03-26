$!Buscan entablar comunicación con mineros atrapados en Rosario; esperan a rescatistas especializados

EL ROSARIO._ Industrial Minera Sinaloa S.A. de C.V. realiza acciones para entablar comunicación con los trabajadores atrapados en la mina ubicada en la zona de Chele, en Rosario, además de que se espera la llegada de equipo especializado en rescate, informó Aurelio Roy Navarrete Cuevas, director del Instituto Estatal de Protección Civil. Esto, luego de que la tarde de este jueves 26 de marzo, tras hacerse oficial el reporte de un percance ocurrido el miércoles en la mina, se trasladó hasta el lugar un convoy conformado por diferentes corporaciones para confirmar el hecho.

“Sí, ya nos confirmaron, ya el personal llegó allá, ya se reportó y sí, efectivamente, están cuatro personas atrapadas. Los protocolos de seguridad, el rescate, lo está llevando la misma empresa, pero la instrucción del Gobernador (Rubén Rocha Moya) fue apoyar”, dijo. El funcionario estatal manifestó que se cuenta con un campamento en el lugar para trabajar en conjunto con la empresa minera en las acciones de rescate.

Detalló que los trabajos en primer lugar han estado encaminados en entablar comunicación con los mineros atrapados por medio de perforaciones estratégicas. “Pues hacen perforaciones estratégicas para ver si pueden tener comunicación o llegar hasta el punto de tener comunicación y poderles mandar hidratación, poder mandar a lo mejor un radio y poder tener comunicación con ellos”, explicó. Navarrete Cuevas señaló que otra acción que se está tomando es calcular el tema de la vulnerabilidad física que pudieran tener los conductos hacia donde están ellos y poder hacer rapel y estar en condiciones de bajar hasta el punto que están, porque al parecer hay algunos que pudieran estar hasta a 300 metros y otra persona a una profundidad de 100 metros. “Ellos ya solicitaron unos rescatistas que llegan por la mañana entre 06:00 y 07:00 de la mañana para coadyuvar junto con ellos nosotros... Son rescatistas especializados en minas y nosotros con base al comando de incidentes que también tenemos especialistas en rapel para coadyuvar junto con ellos y hacer la misma estrategia”.