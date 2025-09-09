$!Buscan locatarios del Mercado Hidalgo, en Escuinapa, mejorar servicio y atraer más clientes

ESCUINAPA._ Locatarios del Mercado Miguel Hidalgo hicieron diversas peticiones a autoridades municipales para mejorar el servicio que dan y atraer clientes como comerciantes locales no de cadenas nacionales. La reunión convocada por el director de Desarrollo Económico, José Alberto Jaime Ruezgas, contó con la presencia del Alcalde Víctor Manuel Díaz Simental quien señaló que los mercados son espacios donde se pueden usar como lugares de arte. Uno de los puntos principales y que afecta a la generalidad de los locatarios son los espacios de estacionamientos, los cuales son ocupadas a veces todo el día por los propios comerciantes y en eso consideraron deben aplicarse multas.





El subdirector de Tránsito Municipal, Jorge Castro Torres indicó que se han dado cuenta que algunos de los señalamientos eran arrancados y otros se encontraron en los techos del mercado. “Aquí el tema para darle a este punto como un compromiso por parte de Seguridad Pública es estar al pendiente de cualquier llamado de alguno de ustedes y por parte de ustedes el compromiso sería por lo menos ustedes no condonar o andar buscando el descuento de alguna multa”, dijo el director de Desarrollo Económico, José Alberto Jaime Ruezgas. El compromiso como locatarios es respetar la zona, a no buscar condonaciones ante una infracción por pasar el tiempo reglamentario, pues a veces la falta de estacionamiento hace que las personas se vayan a comprar a otros lugares o tiendas de cadenas nacionales. Se tienen que hacer algunos arreglos en el lugar y estos pueden hacerse en colaboración económica y con mano de obra para que todos ganen, se acordó. “En lo personal el mercado de Escuinapa es un icono... quienes nos visitan y se dedican al turismo, le ven un enorme potencial al centro histórico de Escuinapa, particularmente al mercado”, dijo el Alcalde Víctor Manuel Díaz Simental.



