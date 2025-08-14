Buscan que en Escuinapa se tenga una unidad de hemodiálisis a partir de enero

ESCUINAPA._ Se está trabajando para contar con una unidad de hemodiálisis en el Hospital IMSS Bienestar en enero, informó el coordinador del IMSS Bienestar Julio César Quintero Ledezma.

Indicó que pensaban en traer una máquina, porque el espacio se tiene, pero la traerían de Mazatlán, pero no era una opción de acuerdo al personal de ese Hospital.

”No hayamos de dónde sacar otro, porque nuestro convenio marca hasta cierto número de máquinas, pero ya para enero es una promesa de que van a tener en Escuinapa máquina de hemodiálisis, si no es que antes, mínimo una, para que trabaje uno o dos turnos”, dijo

Son alrededor de 76 personas las que acuden a otra ciudad a recibir el tratamiento de hemodiálisis, por lo que será un gran apoyo para estos pacientes.

En relación a médicos especialistas, se ha buscado dar contratos pero apenas están aprobados y no aceptan el estar en este espacio, piden que sea Mazatlán.

Considera que la lejanía es quizá la causa de que no quieran venir, pero ya tienen una cartera de cinco especialistas que están interesados en venir, se metieron solicitudes.

”Vamos a ver si esas personas que metieron la solicitud después no nos rechazan estás plazas que estamos ofertando, tenemos hasta mañana (viernes), en Hospitales donde faltan especialistas darles oportunidad”, dijo

Son dos ginecólogos, dos anestesiólogos y un pediatra, son estos expedientes que se tienen, esperan que sean de la región para que luego no quieran emigrar.

Quintero Ledezma indicó que en relación al convenio con IMSS e Issste para dar atención a los ciudadanos que tengan derechohabiencia, están trabajando en actualizar este convenio que fue firmado por los Servicios de Salud del Estado.