Buscan que Escuinapa tenga niveles de seguridad como países desarrollados, señala Alcalde

ESCUINAPA._ Ante la falta de presencia de elementos de seguridad federal en Escuinapa, el Alcalde Víctor Manuel Díaz Simental indicó que se apuesta a llegar a niveles de países desarrollados, que se sienta la seguridad, no que se vea.

“La seguridad queremos llegar a los niveles de países desarrollados, que se sienta, no que se vea, no queremos ver grandes equipamientos armados, queremos salir a caminar seguros a cualquier hora del día y la seguridad se siente, no tiene que verse”, dijo.

Al cuestionársele si existen condiciones en este momento para sentirlo, indicó que se está trabajando para eso, con acuerdos permanentes en las mesas de seguridad y se está trabajando en la proximidad social.

Indicó que el movimiento que hubo el sábado con una marcha pidiendo paz, precisó que ese tipo de movimientos sociales cuentan con su respaldo como persona y autoridad, pues sí algo les preocupa es la seguridad pública.

Por ello ha resaltado los logros que se tuvieron en las Fiestas del Mar de Las Cabras, en las que se tuvo saldo blanco.

“Es hora que no tenemos cuenta si perdimos, si ganamos, cuánta gente está contenta, cuánta gente disgustada, en las fiestas todo mundo habla de cómo le fue”, dijo.

Es una celebración que ha manifestado que con Gobierno o sin Gobierno realizan, como sucedió, en su caso reconoció que estuvo ausente pese a ser la máxima fiesta del municipio.

“No estuve en la fiesta... No estuve en la fiesta, tuve enramada, la equipé pero tuve un asunto complicado familiar y tuve que salir”, afirmó.