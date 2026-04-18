Buscan ‘ventana’ que permita ingresar donde podría estar Isidro; a 24 días de su desaparición en mina de Rosario

ROSARIO._ Al sostener que se llegó al punto de interés sin encontrar indicios de Isidro Beltrán, quien desde hace 24 días permanece desaparecido en mina Santa Fe, se espera encontrar una “ventana” para que acceda batallón de rescate, expuso Laura Velázquez Alzúa, Coordinadora Nacional de Protección Civil.

“Hemos llegado ya a ese punto de interés hemos concluido esa galería y ahora estamos en un punto muy importante que es hacia el sur, son 60 metros de galería, le llaman una galería positiva porque nos permite ascenso es decir estamos buscando la posibilidad de que haya una ventanita o que se abra una posibilidad de que ingrese el batallón de atención de emergencia de Sedena para llegar a él (Isidro)”, argumentó.

Información que se ha dado a conocer a manera de comunicado la dependencia federal por medio de un video con la voz de la funcionaria tras concluir la reunión del Puesto de Mando.

En este momento, se está a la mitad de la mina aproximadamente, por lo que se tiene que recorrer un kilómetro para poder llegar a este punto donde se cree que puede estar Isidro, indicó la Coordinadora.

Refirió que el punto de interés que se cubrió fue determinado al verificar el tiempo que Isidro hizo a la hora de la entrada, 8 minutos antes del accidente y con base a lo que tenía planeado se determinó dónde pudo haber ubicado su razer, su vehículo, e iniciar la supervisión.

“No hemos encontrado el razer, todo esto ya se caminó... Y ahorita estamos hacia el lado sur, vamos aquí, a 10 metros, pero nos falta por recorrer toda esta parte, que son todavía 50, 52 metros”, expuso.

Enfatizó que es importante recordar que se trabaja a 118 metros, mientras que de donde salieron los dos mineros con vida y el tercero atrapado estaba 300 metros.

Velázquez Alzúa dijo que se analiza que se podría recorrer este fragmento de galería en dos días.

“Hoy puede haber un avance muy importante entre 10 y 15 metros, ojalá y tener buenas noticias en lo corto de lo contrario, si no hubiera buenas noticias se tendría que irnos hacia el norte y recorrer otra parte de la mina que ya no es tan esperanzadora porque se estaría hablando de bajar”.

Concluyó que se mantienen las acciones de manera intensa noche y día, al mantener la esperanza de encontrar al minero con vida.