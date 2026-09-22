Buscará Alcalde de Escuinapa apoyo de Gobernadora para atender temas financieros

ESCUINAPA._ El Alcalde Víctor Manuel Díaz Simental indicó que buscará el apoyo de la Gobernadora interina Graciela Domínguez Nava con recursos extraordinarios para atender temas financieros de la Comuna y de Jumapae.

“Veremos el rescate de los campos pesqueros, que ella conoce bien, tiene mucha sensibilidad social, también se trata de lo que se tiene en el Ayuntamiento y de la Jumapae, que nos ayude a resolver”, dijo.

Indicó que con el anuncio de la Presidenta Claudia Sheinbaum de enviar recursos extraordinarios al Estado, confían en que lleguen y pueda apoyarse a los municipios.

“Voy a eso (con la Gobernadora, a solicitar recursos extraordinarios) lo traigo de lo que ocupo para la Jumapae, los laudos ¿A ver cuántos carros de la basura tenemos buenos?”, dijo.

El Alcalde manifestó que sí pediría mucho dinero, de lo perdido lo que aparezca parafraseo, pero espera que de los recursos que lleguen de la federación les toque algo.

“Tengo muchos números aproximados, como lotería nacional, 10 o 15 no alcanzan ni para cepillarse los dientes, ojalá que nos dieran unos 20 o 25 pudiéramos tratar de enderezar a la Jumapae”, dijo.

Díaz Simental considera que sí habrá apoyo y tendrá un cierre de año bueno y un mejor 2027, para dejar la Presidencia más estable en todos los sentidos, precisó.