$!Buscarán con congreso en Escuinapa alternativas ante baja producción de mango

ESCUINAPA._ La Universidad Tecnológica de Escuinapa realizará el 10 y 11 de septiembre el IV Congreso Nacional del Mango, una edición en la que se buscan respuestas a la baja producción de mango durante este año.

“El congreso permitirá conocer el mango desde una perspectiva de preocupación y ocupación ante el cambio climático y la baja floración”, dijo el Rector Juan Manuel Mendoza Guerrero durante la presentación del evento.

Este año, el lema “Estrategias agronómicas del cultivo de mango ante el cambio climático” es una invitación para que todas las personas que dependen de este fruto conozcan con los temas de investigadores cómo se está afectando el sector ante el cambio climático.