$!Buscarán con congreso en Escuinapa alternativas ante baja producción de mango

ESCUINAPA._ La Universidad Tecnológica de Escuinapa realizará el 10 y 11 de septiembre el IV Congreso Nacional del Mango, una edición en la que se buscan respuestas a la baja producción de mango durante este año.
“El congreso permitirá conocer el mango desde una perspectiva de preocupación y ocupación ante el cambio climático y la baja floración”, dijo el Rector Juan Manuel Mendoza Guerrero durante la presentación del evento.
Este año, el lema “Estrategias agronómicas del cultivo de mango ante el cambio climático” es una invitación para que todas las personas que dependen de este fruto conozcan con los temas de investigadores cómo se está afectando el sector ante el cambio climático.
Se tendrán mesas de trabajo con egresados, paneles con investigadores expertos, mesas de trabajo, talleres y recorridos en el campo.
En la presentación, el Rector fue acompañado por productores y dirigentes del sector frutícola, además de María Elena Robles Ochoa, encargada del Departamento de Agricultura.
“Sería bueno que se apoyara por parte de empresarios para que pudieran acudir a la Universidad Tecnológica de Escuinapa los productores, en transporte”, dijo Robles Ochoa.
El Rector de la UTEsc indicó que este congreso está dirigido a productores, investigadores, académicos, estudiantes y público en general.
Los ejes del evento serán la exposición de productores y la exposición de ponencias, se indicó.
En las mesas de trabajo se hablará del manejo y post cosecha del mango; su industria y comercialización, así como la baja floración.
En las actividades habrá ponencias científicas, conferencias magistrales, talleres, expoventas de productos de mango, así como recorridos en campo.